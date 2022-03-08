Zelensky de Ucrania, cita a Churchill en parlamento británico

Mediante una videoconferencia, el presidente de Ucrania Volodimir Zelensky, participó en la sesión de la Cámara de los Comunes del Reino Unido y durante su mensaje ante el parlamento británico, citó al exprimer ministro británico, Winston Churchill.

"No queremos perder nuestro país": Zelensky ante parlamento británico

Los diputados británicos aplaudieron de pie antes del mensaje del presidente Zelensky, quien se convirtió en el primer líder extranjero se pudo dirigir en un mensaje a los parlamentarios en la Cámara de los Comunes de Inglaterra. Cabe señalar que este tipo de mensajes normalmente se realizan en uno de los salones de Westminster.



Volodimir Zelesnky, presidente de Ucrania:

Nosotros estamos luchando esta guerra porque no queremos perder lo que tenemos; no queremos perder nuestro país... Ustedes harían lo mismo si estuvieran ante esta situación; como lo hicieron cuando se enfrentaron a una situación así durante la Segunda Guerra Mundial cuando lucharon contra los nazis.

🇺🇦🇷🇺🇬🇧 | Ovación de pie para el presidente ucraniano Zelensky al finalizar sus comentarios ante el Parlamento del Reino Unido.



"No nos rendiremos, lucharemos hasta el final", dijo.pic.twitter.com/HvPKzCmAuq — Alerta News 24 (@AIertaNews_24) March 8, 2022

Zelenski evoca a Churchill ante Cámara de los Comunes en Inglaterra

Las palabras del mandatario de Ucrania, hicieron recordar a uno de los discursos más emblemáticos y significativos del exprimer ministro británico Winston Churchill, quien ante el desafío durante la guerra, prometió "luchar hasta el final".

Zelenski hizo eco del discurso de Churchill conocido como "Lucharemos en las playas", que fue pronunciado el 4 de junio del año de 1940.

Volodimir Zelesnky, presidente de Ucrania:

Nunca nos rendiremos y no perderemos. Lucharemos hasta el final, en el mar, en el aire. Seguiremos luchando por nuestra tierra, cueste lo que cueste, en los bosques, en los campos, en las costas, en las calles.

El mandatario ucraniano denunció los ataques aéreos ordenados por el presidente ruso, Vladimir Putin, "misiles de crucero han sido lanzados contra nuestro país. Fueron enviados a nuestro país y tuvieron como objetivos a hombres, mujeres y niños; civiles ucranianos" y aseguró que ellos están haciendo lo que pueden para defender su frontera, sus ciudades, y que el ejército está para proteger a sus civiles.

Zelensky le pidió a los legisladores británicos que "fortalecieran las sanciones" en contra de Moscú y luego solicitó a Gran Bretaña que reconociera a Rusia como un "estado terrorista".

El presidente Zelensky también criticó a la OTAN por no entregar lo que los ucranianos estaban "buscando" y les reiteró su petición a la OTAN para establecer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, "hagan lo que puedan, lo que tengan que hacer, a lo que los obligue la grandeza de su país y de su pueblo".