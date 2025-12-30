Apuñalan a hombre en el pecho: pánico en colonia Del Sur en la Zona Metropolitana de Guadalajara

En la Zona Metropolitana de Guadalajara, un hombre resultó herido después de que varios sujetos lo agredieran en la colonia Del Sur en la capital del estado de Jalisco. Los hechos ocurrieron en esta zona urbana donde atacantes lo atacaron con saña. La víctima sufrió múltiples heridas de arma blanca en el pecho, lo que exigió atención inmediata.

Paramédicos lo llevaron a un hospital cercano para estabilizarlo. La víctima no pudo aportar más información sobre los atacantes, lo que complica la búsqueda. La Fiscalía del Estado de Jalisco quedó a cargo de las indagatorias para esclarecer el móvil y capturar a los responsables.

🔴#IMPORTANTE | Un sujeto fue agredido con arma blanca en calles de la Col. Del Sur en Guadalajara.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/P7FWZDo13n — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) December 30, 2025

Joven de 22 años baleado en Tlaquepaque: misterio en Las Juntas tras tiroteo

Vecinos de la colonia Las Juntas en Tlaquepaque, Jalisco, dieron aviso a las autoridades después de que una persona recibiera un ataque con arma de fuego. El joven de aproximadamente 22 años se encontraba herido en el interior de un automóvil, víctima de disparos que lo dejaron en estado crítico.

Paramédicos lo estabilizaron en el lugar y lo trasladaron a un hospital de tercer nivel para atención especializada. Nada se sabe de los responsables, quienes huyeron tras el atentado. Autoridades investigan el contexto del tiroteo, que alerta sobre riesgos en zonas residenciales de Tlaquepaque .

🔴#IMPORTANTE | Un hombre fue herido con arma de fuego sobre San Miguel y Mariano Jiménez en la Col. Las Juntas de Tlaquepaque.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/2VDi7bOlCQ — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) December 30, 2025

Volcadura y choque mortal en Guadalajara: rescatan a cuatro en Lagos del Country, más herido por bala en Zapopan

Cuatro personas que viajaban en una camioneta tuvieron que ser rescatadas después de que su vehículo volcara en la colonia Lagos del Country de Guadalajara . La camioneta transitaba por la zona cuando chocó contra un auto que terminó estrellándose contra un árbol. El saldo incluye una mujer lesionada y ambos vehículos destruidos por completo.

En paralelo, en Zapopan, un hombre de 33 años fue localizado gracias a sus gritos de auxilio en la colonia Santa Ana Tepetitlán. La víctima indicó que lo atacaron y golpearon brutalmente. Presentó contusiones, una fractura y una herida de bala. Policías lo encontraron tirado en la banqueta y lo trasladaron a un hospital para tratar sus graves lesiones.