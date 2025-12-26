Conductor muere tras aparatosa volcadura en Tlaquepaque, ZMG de noche

Un conductor perdió la vida de manera instantánea tras protagonizar un fuerte accidente sobre la Avenida Aquiles Serdán, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Según los primeros informes, el hombre, de una edad aproximada entre los 35 y 40 años, transitaba a bordo de su camioneta cuando el exceso de velocidad provocó que perdiera el control y el vehículo volcara en repetidas ocasiones.

Elementos de emergencia acudieron rápidamente al sitio; sin embargo, al localizar al automovilista en el interior de la unidad, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La zona fue resguardada para permitir las labores de los peritos y el traslado del cuerpo al anfiteatro, dejando en evidencia una vez más las fatales consecuencias de no respetar los límites de velocidad.

🔴#IMPORTANTE | Se volcó un vehículo en la Av. Aquiles Serdán en la zona conocida como Las Pomas en San Pedro Tlaquepaque. El conductor perdió la vida tras salir eyectado del coche.



Con información: @asancheztv pic.twitter.com/CJZrIILcVz — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) December 26, 2025

Caos vial en Tlajomulco: Choque de cuatro vehículos cierra avenida principal

La circulación en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga se vio severamente afectada tras un aparatoso choque múltiple ocurrido sobre la Avenida Jesús Michel González. En el percance se vieron involucrados cuatro automóviles particulares, lo que obligó a las autoridades a realizar el cierre total de la circulación por un lapso de dos horas, generando largas filas de tráfico.

🔴#IMPORTANTE | Un aparatoso

accidente dejó cerrada la vialidad en Av. Jesús Michel González,

cuatro vehículos se vieron involucrados y tres personas resultaron lesionadas.



Con información: @asancheztv pic.twitter.com/D0KthUXz4j — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) December 26, 2025

Al lugar arribaron paramédicos para atender a las víctimas; el saldo fue de tres personas lesionadas, aunque tras la valoración médica, solo una de ellas requirió ser trasladada a un hospital para recibir atención especializada. Elementos de Movilidad trabajaron en el sitio para retirar las unidades siniestradas y realizar los peritajes necesarios para deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.

Impacto contra poste en avenida González Gallo

También en el municipio de Tlaquepaque, se registró otro fuerte incidente vial sobre la Avenida González Gallo, a la altura de la colonia El Álamo. Un vehículo particular perdió el control y terminó impactándose de forma violenta contra un poste de servicios.

🔴#IMPORTANTE | Un vehículo se impactó contra un poste en Av. González gallo en la colonia El Álamo en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.



Con información: @jlorecita27 pic.twitter.com/TgPcph9bsl — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) December 26, 2025

Al lugar se desplazaron unidades de rescate y seguridad para atender la emergencia. Los daños materiales en la unidad fueron considerables, afectando la circulación en la zona mientras se realizaban las maniobras para retirar el automotor siniestrado y evaluar los daños a la infraestructura urbana. Elementos de la policía vial acudieron para abanderar el sitio y evitar un percance mayor.