Tarjeta Única Jalisco: beneficios, requisitos y por qué conviene tramitarla desde el 12 de enero

A partir del 12 de enero, las y los jaliscienses podrán tramitar la Tarjeta Única Jalisco , una nueva herramienta creada para facilitar el acceso a apoyos y programas sociales del gobierno estatal. La intención es sencilla: que las personas ya no tengan que hacer tantos trámites ni cargar con varios documentos para recibir un beneficio.

¿Qué es la Tarjeta Única Jalisco y para qué servirá a partir del 12 de enero?

La Tarjeta Única Jalisco permitirá concentrar en un solo plástico distintos apoyos y servicios. Con ella, las personas beneficiarias podrán identificarse de manera más rápida y acceder a programas sociales sin repetir registros o procesos que, en muchos casos, resultan largos y confusos.

Uno de los principales beneficios es que el trámite será gratuito y más ágil. Al contar con un solo registro, se busca reducir filas, tiempos de espera y errores en la entrega de apoyos. Además, ayudará a que los recursos lleguen de forma directa a quienes realmente los necesitan.

Principales beneficios de la Tarjeta Única Jalisco



Movilidad total : permite utilizar todo el sistema de transporte público de Jalisco con una sola tarjeta.

: permite utilizar todo el sistema de transporte público de Jalisco con una sola tarjeta. Salud al Estilo Jalisco : facilita la inscripción y acceso al Seguro Médico al Estilo Jalisco, para recibir atención médica.

: facilita la inscripción y acceso al Seguro Médico al Estilo Jalisco, para recibir atención médica. Apoyos sociales : brinda acceso directo a los programas y apoyos del Gobierno de Jalisco.

: brinda acceso directo a los programas y apoyos del Gobierno de Jalisco. Mi Bici : permite suscribirse al sistema de bicicletas públicas Mi Bici de manera sencilla.

: permite suscribirse al sistema de bicicletas públicas Mi Bici de manera sencilla. Operaciones bancarias : posibilita retirar efectivo en cajeros automáticos de la red nacional e internacional.

: posibilita retirar efectivo en cajeros automáticos de la red nacional e internacional. Depósitos fáciles : se puede depositar dinero en más de 28 mil establecimientos afiliados.

: se puede depositar dinero en más de 28 mil establecimientos afiliados. Recepción de remesas : permite recibir remesas de forma directa y segura.

: permite recibir remesas de forma directa y segura. Pagos y compras : funciona para pagar servicios y realizar compras en comercios físicos y digitales dentro y fuera del país.

: funciona para pagar servicios y realizar compras en comercios físicos y digitales dentro y fuera del país. Acceso a créditos : ofrece la posibilidad de contar con créditos revolventes, sujetos a evaluación.

: ofrece la posibilidad de contar con créditos revolventes, sujetos a evaluación. Ahorro con rendimiento: incluye un componente de ahorro con 10% de rendimiento anual y liquidez total, para disponer del dinero cuando se necesite.

En una primera etapa, la tarjeta estará dirigida a personas que ya reciben algún apoyo social, aunque posteriormente se abrirá el registro para nuevos beneficiarios. Las autoridades han señalado que este sistema se irá ampliando de manera gradual, conforme más programas se integren a la tarjeta.

El registro para obtener la Tarjeta Única Jalisco se realizará con datos personales básicos. Una vez validada la información, la tarjeta podrá utilizarse para consultar y recibir apoyos.

Para obtener la Tarjeta Única Jalisco, el proceso es sencillo y comienza con un pre registro en línea , el cual estará disponible a partir del 12 de enero. Solo necesitas seguir algunos pasos básicos para agendar tu cita y recibir el plástico de manera ordenada y segura.

¿Cómo hacer el pre registro de la Tarjeta Única Jalisco?



Paso 1: Ingresa tus datos

Realiza tu registro en línea proporcionando la información solicitada para iniciar el trámite.



Paso 2: Confirma tu cita

Recibirás un correo electrónico con la confirmación del registro y el comprobante de tu cita en el módulo asignado.



Paso 3: Acude al módulo

Asiste en la fecha y hora programadas al módulo que te fue indicado durante el registro.



Paso 4: Entrega documentos y recibe tu tarjeta

Presenta tu comprobante de cita, la documentación requerida y, una vez validada la información, recibe tu Tarjeta Única Jalisco.

Para completar tu registro en línea de la Tarjeta Única Jalisco, necesitarás tener a la mano documentos básicos como una imagen de tu INE por ambos lados, acta de nacimiento, CURP, correo electrónico y un número de celular personal. De forma opcional, puedes agregar certificado de discapacidad o de estudios.

El día de tu cita deberás llevar el comprobante, copia de tu INE y, si ya eres beneficiario de Mi Pasaje o Yo Jalisco, la documentación adicional y tu tarjeta actual para el intercambio.

Con esta iniciativa, Jalisco busca que los apoyos sociales sean más fáciles de entender, más rápidos de recibir y más accesibles para la población. La Tarjeta Única Jalisco apunta a simplificar la vida de miles de personas y a hacer más claros los procesos de apoyo en el estado.