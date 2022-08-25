VIDEO: Captan ataque de zorro rabioso a mujer en Nueva York

Se dieron a conocer impactantes imágenes de una mujer defendiéndose del ataque de un zorro presuntamente con rabia en Ithaca, Nueva York.

Ed Russo, un meteorólogo de una cadena de noticias de Estados Unidos, difundió el video tomado por cámaras de vigilancia de una prima, quien resultó ser la víctima del zorro.

A cousin of mine was attacked by a rabid fox in Ithaca, NY. She’s OK. But geez this video is crazy! pic.twitter.com/91aAHB6KME — Ed Russo (@EdRussoWX) August 23, 2022

Las imágenes son del pasado 25 de julio y muestran el momento en que la mujer pasea en su jardín mientras realiza una llamada telefónica.

El zorro se acerca de forma sigilosa a su víctima, como si fuera su presa, y al estar cerca de ella lanza una mordida a una de las piernas.

La mujer reacciona y se defiende con patadas, sin embargo, el zorro lanza mordidas a brazos y piernas de su víctima.

En una de las imágenes se observa que el animal se prende del brazo de la víctima, quien con gran fuerza y dando vueltas logra zafarse.

Sacrifican a zorro que atacó a mujer en Nueva York

Tras varios minutos del ataque, aparece un hombre, quien era un vecino de la mujer, quien lleva un palo para defenderla.

El zorro trata de llevarse un objeto, que al parecer es el calzado de su víctima, pero recibe una patada y se aleja al ver que el hombre llega.

De acuerdo con Ed Russo, su prima buscó atención médica en Nueva York tras el ataque del zorro y afortunadamente se encuentra bien y sana.

Sin embargo, el animal no corrió con la misma suerte, ya que dio positivo a rabia, según la Universidad de Cornell a donde fue llevado, y tuvo que ser sacrificado de forma humana, pues además de la mujer que aparece en el video, también atacó a otra persona poco después.

El esposo de la mujer indicó que la intención de publicar las imágenes del ataque del zorro es que las personas estén alertas y que estos incidentes pueden ocurrirle a cualquier persona.