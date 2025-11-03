100 Mexicanos VIP | Duelo de reyes del deporte: Los cronistas vs. El cuadrilátero
Los especialistas del deporte se enfrentan a los reyes del cuadrilátero, ¿con quiénes te vas? No te pierdas este divertido capítulo de 100 Mexicanos VIP.
Y en esta esquina, tenemos a “Los Cronistas” integrado por Antonio Rosique, Rodolfo Vargas, Omar Villareal, Viridiana Hernández, y en la otra esquina, nada más y nada menos que el equipo de “El cuadrilátero”, formado por Alberto del Río, Tigre Blanco, Lady Apache y Pirata Morgan. No te pierdas este divertido capítulo de 100 Mexicanos VIP con el Capi Pérez.
