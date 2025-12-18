Exatlón México | Mejores Momentos | Evelyn enciende a los Azules y la Villa 360 queda al alcance

Los azules celebraron una victoria más en Exatlón México impulsados por el ánimo que Evelyn transmitió a su escuadra, aumentando la tensión rumbo a la conquista de La Villa 360, mientras El Equipo Rojo reconoció que se quedó a muy poco de ganar pero se mantiene enfocado en levantar el ánimo y darlo todo en el duelo que se avecina, consciente de que no hay margen de error en esta etapa de la competencia.