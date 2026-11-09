4 plantillas de personajes de KPop Demon Hunters para imprimir y hacer un juego de memoria

Si tus hijos son fans de KPop Demon Hunters y disfrutan los juegos de mesa, puedes sorprenderlos con un divertido juego de memoria inspirado en sus personajes favoritos. Esta actividad es fácil de preparar en casa y solamente necesitas imprimir algunas imágenes, recortarlas y conseguir cartulina o papel grueso para elaborar las tarjetas. Además de entretenerlos, les ayudará a ejercitar la concentración, la observación y la memoria mientras se divierten con Rumi, Mira, Zoey y los integrantes de Saja Boys.

Las protagonistas de HUNTR/X y los integrantes de Saja Boys ofrecen muchas posibilidades para crear tarjetas con diseños diferentes, desde retratos individuales hasta ilustraciones grupales. Netflix identifica a Rumi, Mira y Zoey como las integrantes del grupo femenino, mientras que Jinu lidera a la banda rival Saja Boys. Checa estas cuatro ideas de plantillas que puedes preparar para organizar una tarde de juegos en familia.

4 ideas de plantillas de KPop Demon Hunters para imprimir y jugar memoria

Si quieres crear un juego de memoria personalizado, puedes utilizar imágenes de los personajes y preparar dos tarjetas iguales de cada uno. Lo recomendable es que todas tengan el mismo tamaño y un diseño uniforme en la parte posterior para que nadie pueda reconocerlas antes de voltearlas.

1. Plantillas de Rumi, Mira y Zoey para jugar con HUNTR/X

La primera propuesta está inspirada en las tres protagonistas de KPop Demon Hunters. Puedes utilizar una tarjeta de Rumi, otra de Mira y una de Zoey, y hacer una copia de cada ilustración para formar tres pares. Sus diferentes estilos y apariencias ayudarán a los pequeños a identificar a cada integrante mientras intentan encontrar las imágenes iguales.

2. Plantillas de los cinco integrantes de Saja Boys

Si tus hijos prefieren a la banda masculina de la película, puedes preparar un memorama con Jinu, Abby Saja, Mystery Saja, Romance Saja y Baby Saja. Imprime dos tarjetas de cada personaje para conseguir cinco pares. Esta alternativa es ideal para quienes conocen sus nombres y disfrutan reconocer sus diferentes diseños.

3. Plantillas combinadas de HUNTR/X y Saja Boys

Para aumentar la dificultad del juego, puedes combinar a los dos grupos en una sola colección de tarjetas. Incluye a Rumi, Mira y Zoey junto con Jinu y los demás integrantes de Saja Boys. Con ocho personajes y dos tarjetas de cada uno tendrás un memorama de 16 piezas, perfecto para jugar en familia.

4. Plantillas de personajes y accesorios de KPop Demon Hunters

Si buscas una versión diferente, puedes crear tarjetas que combinen personajes con objetos representativos de la película. Por ejemplo, puedes incluir ilustraciones de Rumi, Mira y Zoey junto con sus armas y accesorios de combate. La idea es preparar pares de imágenes idénticas para que los niños tengan que observar cada detalle y encontrar las coincidencias.

¿Cómo hacer un juego de memoria de KPop Demon Hunters en casa?

Para preparar tu memorama solamente necesitas imprimir las imágenes en papel grueso o pegarlas sobre cartulina. Después, recorta todas las tarjetas del mismo tamaño y coloca un diseño idéntico en la parte posterior para evitar que se distingan.

Cuando estén listas, mezcla las piezas y colócalas boca abajo sobre una mesa. Cada jugador debe voltear dos tarjetas por turno y tratar de encontrar un par de imágenes iguales. Gana quien consiga reunir más parejas al terminar la partida.

¿Por qué es bueno hacer un juego de memoria casero?

Esta actividad también permite que los niños aprendan a respetar turnos, seguir instrucciones y convivir con otras personas. Si quieres hacerla todavía más especial, puedes guardar las tarjetas en una cajita decorada con los colores de HUNTR/X y Saja Boys para tener tu propio juego de colección.