Lip combo de otoño: 3 formas de llevar los tonos ciruela y borgoña

El lip combo se ha consolidado como la técnica infalible para lograr unos labios definidos, con volumen y llenos de dimensión sin complicaciones. Al combinar un perfilador, un labial y un toque estratégico de brillo, esta tendencia permite personalizar la intensidad del maquillaje y adaptarlo fácilmente a la luz y a la atmósfera de la temporada de otoño.

A través de tonos sofisticados como el ciruela, el borgoña y los frutos rojos, es posible pasar de un acabado natural y ligero para el día a una propuesta más intensa y fotogénica para la noche. Descubre cómo sacar el máximo partido a esta técnica paso a paso y qué versión encaja mejor con tu estilo diario.

¿Cómo lograr un lip combo otoñal en 3 pasos?

El lip combo se ha consolidado como la técnica estrella de la temporada de otoño para presumir de unos labios perfectamente definidos, jugosos y con un volumen envidiable sin complicaciones. Su gran atractivo reside en la versatilidad de combinar tres elementos esenciales, perfilador, labial y brillo, permitiendo modular la intensidad del maquillaje según la ocasión y el momento del día.

Para lograrlo, la técnica universal consta de unos sencillos gestos: primero se delinea el contorno con un perfilador ligeramente más profundo que el tono natural de los labios, después se rellena suavemente toda la superficie para crear una base uniforme y duradera, a continuación se aplica el labial en el centro difuminándolo hacia los bordes para conseguir un sofisticado efecto difuminado, y finalmente se añade un toque estratégico de brillo solo en el centro para reflejar la luz y aportar dimensión.

Esta gama de otoño destaca por tres versiones imprescindibles. La primera es la natural para el día, que utiliza un perfilador sutil y un bálsamo en tono ciruela suave para la rutina diaria. La segunda es la versión difuminada con tonos ciruela o frutos rojos para la tarde, perfecta por su elegancia desenfadada. Por último, la opción nocturna apuesta por un profundo borgoña o marrón cálido acompañado de un brillo central muy fotogénico para cenas y eventos especiales.

¿Cómo evitar la resequedad de los labios?

Para evitar la resequedad de los labios, es fundamental mantener una hidratación constante aplicando un bálsamo nutritivo varias veces al día y asegurándose de beber suficiente agua de forma regular. Asimismo, se debe evitar el hábito de lamerlos, ya que la saliva acelera la evaporación de su humedad natural y agrava el problema. Durante los días fríos o soleados, conviene protegerlos utilizando productos que contengan filtros solares o ceras protectoras. Por último, incorporar una exfoliación suave una vez por semana ayuda a eliminar las células muertas, permitiendo que los tratamientos hidratantes penetren mejor y mantengan los labios suaves.