La Flor de Pascua pasó de moda: esta es la planta navideña que será tendencia en diciembre 2026

La planta navideña que promete ganar protagonismo en diciembre 2026 es la rosa de Navidad o eléboro (Helleborus niger), una especie de floración invernal que se distingue por sus pétalos blancos, su centro amarillo y su apariencia delicada. Frente a la tradicional Flor de Pascua, también conocida como Nochebuena, ofrece una estética más sutil, ideal para quienes buscan una decoración navideña natural y menos convencional.

Su atractivo encaja con una tendencia de interiorismo que apuesta por incorporar elementos orgánicos, materiales naturales y colores suaves en los espacios del hogar. En lugar de recurrir únicamente al rojo y al verde tradicionales, la rosa de Navidad permite crear composiciones con blanco, madera, fibras vegetales y detalles metálicos.

¿Por qué la rosa de Navidad será una de las plantas navideñas protagonistas de diciembre 2026?

La rosa de Navidad tiene una cualidad que la diferencia de otras especies ornamentales: florece durante los meses fríos en el hemisferio norte y puede mantener sus flores durante varias semanas si encuentra las condiciones adecuadas. Sus pétalos blancos combinan con estilos de decoración nórdicos, rústicos y minimalistas.

Estas son algunas ideas para incorporarla a la decoración navideña:

En macetas de cerámica : los recipientes blancos, beige o de acabado artesanal realzan sus flores sin recargar el conjunto.

: los recipientes blancos, beige o de acabado artesanal realzan sus flores sin recargar el conjunto. Como centro de mes a: puede acompañarse con ramas verdes, piñas y velas, siempre que se mantenga alejada de fuentes de calor.

a: puede acompañarse con ramas verdes, piñas y velas, siempre que se mantenga alejada de fuentes de calor. En recibidores y balcones protegidos : aporta un detalle floral de temporada y da la bienvenida con una composición natural.

: aporta un detalle floral de temporada y da la bienvenida con una composición natural. Con adornos de madera y fibras: el contraste entre el blanco de sus flores y las texturas orgánicas crea una ambientación cálida.

La propuesta también permite salir de la combinación clásica de rojo intenso y verde brillante. El blanco, los tonos arena y los pequeños acentos dorados o plateados pueden construir una Navidad más serena.

¿Cómo cuidar la rosa de Navidad y dónde colocarla en casa?

Aunque es una planta resistente al frío, la rosa de Navidad necesita algunos cuidados para conservar su aspecto. La Royal Horticultural Society recomienda cultivarla en suelos fértiles, húmedos pero bien drenados, y en lugares de sombra parcial. Por eso, conviene evitar los ambientes demasiado calurosos y la exposición directa al sol intenso.

También hay que tener precaución si hay niños pequeños o mascotas en casa. Esto se debe a que distintas partes de esta planta pueden resultar tóxicas si se ingieren.

La rosa de Navidad ofrece una alternativa diferente para quienes desean renovar los adornos de diciembre con flores naturales y una paleta más delicada. Pero no significa que la Flor de Pascua haya desaparecido, sino que hay otras especies capaces de aportar una identidad nueva a la decoración navideña.