Gran temor: un fantasma acechaba a un bebé y su gato lo defendió

El mundo paranormal puede causar mucho temor y estas situaciones pueden verse frecuentemente en las redes sociales. Allí podemos ver manifestaciones que dejan con la piel erizada a cualquiera.

Sin embargo, con la llegada de la inteligencia artificial puede que algunos videos o imágenes estén manipuladas con el objetivo de ocasionar terror. En este caso vamos a hablar sobre un video que involucra a un gato y un niño.

¿Qué ocurrió entre el gato y el fantasma?

Hay personas que manifiestan que los animales, en especial los gatos, cuentan con muchas habilidades agudas que los diferenciade los humanos. Así es que pueden percibir a entidades que son invisibles para las personas.

Esto se puede ver en un video en el que se puede ver como un felino defiende a un bebé de un supuesto fantasma. El usuario @MeowReal.m que se dio a conocer este impactante metraje a través de YouTube.

Cabe destacar que el video dura unos segundos pero fueron suficientes para que se encendieran las redes sociales con una gran cantidad de mensajes. Algunos creen que el gato se alteró debido a una aparición fantasmal que quería dañar al niño que estaba durmiendo.

En cuanto a las imágenes, se pueden observar al gato y al bebe durmiendo juntos mientras son observados con una cámara de vigilancia. Todo parece normal ya que ambos están profundamente dormidos pero en un momento el gato se despierta en modo alerta por lo que todos lo interpretaron como la presenciade un fantasma.

Su reacción fue de protección.

Mientras el pequeño sigue durmiendo de forma tranquila, el gato se eriza al notar una energía extraña en el lugar y comienza a mostrar sus dientes y a sisear agresivamente. Así es que se enfrenta a algo que no es normal en este plano.

De esta manera lo que busca el felino es poder proteger al niño de esa fuerza negativa que lo asechaba. El animalito se coloca sobre el cuerpo del bebé como forma de cuidarlo, mientras mira fijamente a algo que se mueve entre la oscuridad.

