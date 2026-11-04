Jorge “El Diablo Becerril” reporta: Fatal accidente en la carretera México-Cuernavaca moviliza a cuerpos de emergencia
Un accidente vial provocó la movilización de servicios de emergencia en una de las carreteras más transitadas del centro del país.
Jorge “El Diablo” Becerril reportó un atropellamiento sobre la carretera México-Cuernavaca, donde una persona perdió la vida. Personal de emergencia acudió al lugar para confirmar el fallecimiento, mientras autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada.