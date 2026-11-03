Tragedias, tradiciones y polémicas: así se vivió hoy Al Extremo

En Al Extremo: La Pura Sabrosura visitó un mercado de San Ángel para probar tacos de guisado desde 13 pesos; Jorge “El Diablo” Becerril reportó un accidente en motocicleta que terminó con la vida de un joven; Alejandra Carvajal mostró la tradicional Alumbrada de Mixquic y Pablo Montero habló sobre su eliminación, las polémicas y su relación con Natalia tras su paso por La Granja VIP.