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Tragedias, tradiciones y polémicas: así se vivió hoy Al Extremo

Al Extremo recorrió historias que conmueven, sabores tradicionales y las declaraciones de uno de los participantes más polémicos de La Granja VIP.

En Al Extremo: La Pura Sabrosura visitó un mercado de San Ángel para probar tacos de guisado desde 13 pesos; Jorge “El Diablo” Becerril reportó un accidente en motocicleta que terminó con la vida de un joven; Alejandra Carvajal mostró la tradicional Alumbrada de Mixquic y Pablo Montero habló sobre su eliminación, las polémicas y su relación con Natalia tras su paso por La Granja VIP.

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