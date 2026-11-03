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En Al Extremo: De las polémicas a su relación con Natalia: Pablo Montero habla de su paso por La Granja VIP

Pablo Montero visitó Al Extremo y habló sobre su experiencia en La Granja VIP, los conflictos que protagonizó y su relación con Natalia.

Tras convertirse en el eliminado más reciente de La Granja VIP, Pablo Montero llegó a Al Extremo para hablar sobre su experiencia dentro del reality. Durante la conversación recordó las polémicas en las que se vio involucrado y también abordó su relación con Natalia, dos temas que marcaron su participación en el programa.

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