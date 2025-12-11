Al Extremo | Programa 11 de diciembre del 2025
Revive el programa del 11 de diciembre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo Becerril’ nos presentó el reporte más completo sobre la peregrinación a la Basílica de Guadalupe, Rahmar nos presumió una exquisita pancita para paladares exigentes en la zona de Coapa, las mejores carcajadas con Jessy Portillo y más. ¡Al Extremo!