¡Más de 7 millones de fieles! Así se vive la peregrinación a la Basílica de Guadalupe 2025

En vísperas de las festividades guadalupanas, ‘El Diablo’ Becerril nos presenta el reporte completo de cómo los feligreses se dan cita en la Basílica de Guadalupe con un fervor impresionante cumpliendo mandas, agradeciendo o pidiendo favores, a la Virgen de Guadalupe. Estos son algunos consejos de ‘El Diablo’ Becerril que debes tomar en cuenta si planeas acudir a la Basílica de Guadalupe en este 2025.