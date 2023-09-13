Las alarmas sonaron cerca de la 01:45 horas de la madrugada de este martes 12 de septiembre de 2023, cuando se informó sobre la presencia de una manta amenazante colgada en el puente que se encuentra sobre la prolongación de la calle Segunda, en el fraccionamiento El Mirador de Playas de Tijuana, dirigida a Peso Pluma.

¿Qué decía la manta?

La manta, escrita en letras rojas sobre un fondo blanco, dejaba un mensaje escalofriante: "Esto va para ti Peso Pluma, abstente de presentarse el día 14 de oct. porque será tu última presentación esto por irrespetuoso y lengua suelta, te presentas y te vamos a partir tu ma***". La firma en la amenaza corresponde, supuestamente, a una de las organizaciones criminales más notorias del país.

Ante esta situación, las autoridades locales actuaron de inmediato. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana informó que ya se ha detenido a una persona en relación con este acto y la misma fue presentada ante la Fiscalía General del Estado de Baja California. Elementos de la Guardia Nacional y la Policía Municipal acudieron al lugar para resguardar la zona, retirar la manta y garantizar la seguridad de la comunidad.

¿Qué pasará con el concierto de Peso Pluma?

Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, tiene programado un concierto en Tijuana para el próximo jueves 14 de octubre como parte de su gira "Doble P". Sin embargo, debido a estas amenazas, la realización del evento se encuentra en duda. No obstante, las autoridades locales han anunciado un refuerzo en la seguridad del recinto y sus alrededores el día del concierto para garantizar la seguridad de los asistentes.

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¿Qué ha dicho Peso Pluma al respecto?

Hasta el momento, tanto Peso Pluma como su equipo de trabajo no han emitido ningún comentario público en respuesta a estas amenazas, por lo que la incertidumbre y preocupación continúan creciendo en la comunidad, mientras se espera una declaración por parte del cantante o sus representantes en los próximos días.

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