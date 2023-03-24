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FOTOS | Ángela Aguilar dice que la peor ofensa que ha recibido hasta ahora vino de una niña.

La cantante contó que a lo largo de su carrera ha recibido varias ofensas, pero solo una la ha sentido de verdad.

Por: Maribel Velázquez

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