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FOTOS | Después de un año, Anuel AA reconoce que tiene dos hijas.

El cantante no solo tuvo una hija con Yailín La Más Viral, sino otra con una influencer colombiana de nombre Melissa Vallecilla.

Por: Maribel Velázquez

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