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FOTOS | Anuel AA no llora al recordar a Karol G, ¡pero sí factura!

El cantante mandó fuertes indirectas a la colombiana a través de “Más rica que ayer”.

Por: Tv Azteca

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