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FOTOS | Ariana Grande responde a las críticas sobre su apariencia física.

Luego de que internautas atacaran a Ariana Grande por su delgadez, la artista declara: “El cuerpo con el que me comparan, es la versión menos sana de mí”.

Por: Ana Patricia Pérez

Ariana bonita.jpg
Ariana con dos coletas.jpg
Ariana blanco y negro.jpg
Ariana con boina.jpg
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Ariana con vestido.jpg
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