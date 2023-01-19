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FOTOS | Se filtra video sexual explícito de Babo de "Cartel de Santa".

Recientemente se filtró un video explícito del tema “Piensa en Mí" de Babo, ¡y explotaron las redes sociales! Te contamos los detalles.

Por: Tv Azteca

Babo selfie con lentes.jpg
Babo selfie en espejo.jpg
Babo y su pantera.jpg
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Babo y su perro.jpg
Babo saludando.jpg
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