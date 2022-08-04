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FOTOS | Bad Bunny tiene muchas novias, hoy tiene una, mañana a otra...

Se filtra video de Bad Bunny besando a una mujer que no era su “novia” Gabriela. ¿Fue infiel? Te contamos todos los detalles

Por: TV Azteca

Bad Bunnyselfie en espejo .jpg
Bad Bunny sombrero.jpg
Bad Bunny selfie.jpg
Bad Bunny serio.jpg
Bad Bunny selfie (2).jpg
Bad Bunny pensativo.jpg
Gabriela y Benito.jpg
Gabriela ventana.jpg
Gabriela traje de baño.jpg
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Gabriela en la playa.jpg
Gabriela frente al espejo.jpg
Gabriela en lago .jpg
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Bad Bunny lentes rosas.jpg
Gabriela en bikini.jpg
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Gabriela de perfil.jpg
Gabriela de vacaciones.jpg
Bad Bunny pelon .jpg
Bad Bunny en bata.jpg
Bad Bunny dentista.jpg
Gabriela bebiendo .jpg
Gabriela bikini amarillo.jpg
Bad Bunny lentes de corazón.jpg
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Bad Bunny de blanco.jpg
Bad Bunny con gorra.jpg
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