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FOTOS | ¡¿Bad Bunny y Kendall Jenner son novios?! Fueron vistos juntos.

Kendall Jenner fue vista en un restaurante con Bad Bunny, ¡en una cita doble con Justin Bieber y su esposa Hailey! Te contamos los detalles.

Por: Tv Azteca

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