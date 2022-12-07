Así luce el bebé que fumaba 40 cigarros al día. (FOTOS)

El tabaquismo infantil no es un problema menor. Pese a los esfuerzos de los gobiernos y las escuelas por alejarles del tabaco, los menores de edad están expuestos a estos productos nocivos desde corta edad, y para muchos de ellos, el empezar a fumar es tan natural como salir con sus amigos de fiesta. Sin embargo, existen casos algunos casos más alarmantes que otros.

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Tal fue el caso del pequeño Ardi Rizal, que en 2010 se volvió tema de conversación y debate en todo el mundo luego de que circularan videos de él fumando decenas de cigarros… ¡a sus escasos 2 años de edad! En su momento, la historia del infante indonesio causó conmoción entre los internautas que no daban crédito a lo que veían y que, acusaron a sus padres de negligencia y maltrato infantil.

Ahora, a más de diez años de hacerse pública su historia, Ardi Rizal ha resurgido frente a las cámaras para narrar su historia de éxito. El ahora adolescente dice haberse curado por completo de la adicción que le afligía tras largos años de rehabilitación.

Aldi Rizal: The 2-year-old boy who became an international sensation after he was found chain smoking in a remote village has kicked the habit, lost weight and is now the 'champion' of his primary school. pic.twitter.com/JXFmN45rQ9 — Justice (@Loveon999) April 25, 2021

Una adicción temprana difícil de tratar

El chico comenzó a fumar a causa de su padre, quien le compartió un cigarro encendido a muy temprana edad. Desde ese día, Ardi desarrolló un interés dañino que lo llevó, incluso a robar tabacos en la plaza de su aldea natal, Teluk Kemang, mientras su madre vendía pescado.

Era tal la adicción, que cuando se le intentaba alejar de esta adicción, el niño atentaba contra su vida misma, llegando a golpearse en la cabeza y acuchillarse en respuesta.

La viralización del caso provocó a que el gobierno de Indonesia tomara cartas en el asunto y, en 2012, el niño y sus padres entraron a rehabilitación. Tras el tratamiento, Ardi comenzó a reemplazar su adicción con ansiedad por la comida, lo que empeoró su obesidad infantil. Hoy en día, el joven está sujeto a una estricta dieta para recuperar su peso ideal.

