Famoso actor e influencer muere a los 46 años tras luchar contra el cáncer

¡Una noticia triste para el público! Un famoso actor e influencer murió a sus 46 años; el anuncio al respecto ha entristecido a los usuarios que veían su contenido y vieron su participación en varios proyectos de cine o en los escenarios de Broadway.

Su fallecimiento ocurrió después de luchar contra el cáncer, un padecimiento terrible. Es así que te vamos a detallar de qué personalidad se trató y todo lo que se conoce sobre los lamentables hechos.

¿Qué le pasó a Bret Hanna-Shuford?

Bret Hanna-Shuford fue un famoso actor e influencer, quien se destacó por tener una larga carrera, logrando que se diera a conocer su rostro. Se sabe que desde hace tiempo mantenía una intensa lucha contra el cáncer, estado de salud que constantemente compartía desde sus redes sociales.

Lamentablemente, a sus 46 años, falleció el sábado 4 de enero del 2026. La noticia formalmente fue anunciada por su esposo Stephen, quien en sus redes sociales compartió una foto de su pareja, dejando un conmovedor mensaje sobre el deceso de su pareja.

La publicación ha generado que todo tipo de celebridades y amigos dejen comentarios lamentando los hechos y enviando sus condolencias a los familiares del artista. Se sabe que el actor padece de linfoma de células T.

¿En qué proyectos salió Bret Hanna-Shuford?

El famoso actor e influencer se destacó por tener una sólida carrera en el teatro musical de Broadway; también sobresalió por participar en importantes producciones de cine y televisión, destacándose los siguientes:

El lobo de Wall Street

La ley y el orden

Only Murders in the Building

Una batalla ejemplar

Por si fuera poco, su carrera se consolidó por ser una importante imagen en la comunidad LGBT+, por lo que su muerte tras luchas contra el cáncer a los 46 años ha sido un golpe fuerte para el público que lo conoció en la actuación. Dejando un hueco en el mundo del entretenimiento, el cual será difícil poder igualar.