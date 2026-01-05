Horóscopo de Nana Calistar de hoy lunes 5 de enero de 2026 para cada signo: Así les irá a los 12 signos del zodiaco: ¡Amor, Dinero, Fortuna o mucho trabajo?

Nana Calistar ya tiene listo el horóscopo de hoy lunes 5 de enero de 2026 y de acuerdo con la experta, esto es lo que les tiene preparado el Universo a los 12 signos del Zodiaco. ¿Amor, dinero, trabajo o fortuna?

Con el inicio de este nuevo año, algunas personas tendrán muchos cambios en sus vidas, mientras que otros, deberán abrirse a nuevos caminos, y otros más soltar lo que no les hace bien.

Lo que dice el horóscopo de Aries para hoy 5 de enero

Nana Calistar le dicta a las personas regidas por el signo de Aries que, jamás vuelvas a dudar de tu capacidad y menos en pensar que no puedes pensar lo que te propones. Eso sí, nadie dijo que sería un camino fácil, pero siempre sales adelante y cuando lo haces brillas y ardes más que nunca.

Lo que dice el horóscopo de Tauro para hoy 5 de enero

De acuerdo con Nana Calistar , a los Tauro les llegan noticias relacionadas con algunos amigos que aparecerán en estos días; sin embargo, esta información llega con un huracán de emociones encontradas. Te cae un dinero extra, el cual lo ocuparás porque lo necesitabas, y además se ve un viaje muy bonito que te dejará grandes aprendizajes.

Lo que dice el horóscopo de Géminis para hoy 5 de enero

Oye, no dañes a nadie, porque cuando te la hacen estás de chillón o chillona; y es que siempre sientes el golpe más fuerte, por lo que, en este 2026 no estás para estar pagando karmas que ya ni te corresponden. Es un momento ideal para evolucionar, reconoce la persona que eres y cuánto vales. No estás para puro verbo, ni promesas a media, es sí o no.

Lo que dice el horóscopo de Cáncer para hoy 5 de enero

Estás con tu antena de intuición al 100, sobre todo cuando es la hora de dormir; presta mucha atención a tus sueños porque podrías recibir mensajes o señales que te indiquen cómo mejorar alguna situación. Ten en mente que sólo tenemos una vida y que esta no se repite, aprende, pero, sobre todo, disfruta.

Lo que dice el horóscopo de Leo para hoy 5 de enero

Llegan cambios en algunas de tus amistades, las cuales serán muy evidentes; de hecho, una que otra persona o conocido se alejará sin alguna explicación, deja que se larguen; no busques tanto, porque chismes y envidias siempre tendrás, pero conseguirás todo lo que te propongas, siempre lo haces y eso es lo que les arde; simple, eres el Rey de la Selva.

Lo que dice el horóscopo de Virgo para hoy 5 de enero

Ya no sufras por sueños que ahora podrían parecer imposibles; mejor pon los pies en la tierra, bien firmes y comienza a moverte para que construyas tu felicidad; es lo que tienes hoy. No se trata de sufrir, el chiste es aprender a elegir mejor.

Lo que dice el horóscopo de Libra para hoy 5 de enero

Suelta todo lo que ha hecho daño, para qué cargar con resentimientos que sólo te quitan brillo, tú naciste para destacar, y no para vivir apagado. Traes mucho en la cabeza un negocio, un cambio de trabajo o alguna idea que no te deja dormir, simplemente te puedo decir que, lo hagas.

Lo que dice el horóscopo de Escorpio para hoy 5 de enero

Se avecinan días en los que deberás tomar muchas decisiones muy importantes, de esas que mueven mucho el piso y que, por supuesto, te hacen crecer, o mejor dicho evolucionar. No descuides esa parte que te hace feliz, porque si la abandonas por complacer a otros, te vas a perder.

Lo que dice el horóscopo de Sagitario para hoy 5 de enero

Te llegará una sorpresa en las siguientes fechas, de hecho, te sacará más de una sonrisa. Se abren un sin fin de puertas de empleo y mejoras salariales, las cuales te beneficiará mucho, pero aprende a no contarle tus planes a cualquiera.

Lo que dice el horóscopo de Capricornio para hoy 5 de enero

Se ve un viaje, pero ojo, pon mucha atención a tu economía porque no ha estado del todo bien. Estás gastando como si el dinero naciera en una maceta, y eso podría darte un golpe de realidad en los siguientes días o meses.

Lo que dice el horóscopo de Acuario para hoy 5 de enero

Recibirás visitas inesperadas en los siguientes días, personas que no avisan y que te mueven emociones. Recuerda que, es muy importante que jamás pagues con la misma moneda, ten en mente que tú no eres como ese tipo de gente.

Lo que dice el horóscopo de Piscis para hoy 5 de enero

Regresar al pasado no es una opción y si insistes en abrir esa puerta, lo único que lograrás es salir lastimado de nuevo. En el amor tienes mucha incertidumbre, sobre todo si la persona con la que estás es la correcta, pero en los siguientes días sus hechos hablarán muy fuerte, y no para bien.

