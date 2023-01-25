  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | ¡Belinda está estrenando novio! Ya lo hizo oficial.

¿Quién es el nuevo novio de Belinda? La cantante tiene meses saliendo con él pero apenas lo hizo oficial. Te contamos los detalles.

Por: TV Azteca

Belinda playa.jpg
Belinda subiendo al avión.jpg
Belinda puesta de sol.jpg
Belinda selfie (2).jpg
Belinda selfie.jpg
Belinda paleta.jpg
Belinda foto en espejo.jpg
Belinda museo.jpg
Belinda labios rojos.jpg
Belinda Harry Potter.jpg
Belinda foto con su gato.jpg
Belinda en Los Cabos.jpg
Belinda en el desierto.jpg
Belinda en el avión.jpg
Belinda en Disney.jpg
Belinda en bikini.jpg
Belinda en concierto.jpg
Belinda elegante.jpg
Belinda de vestido negro.jpg
Belinda despertando.jpg
Belinda con sombrero.jpg
Belinda de negro.jpg
Belinda con lentes.jpg
Belinda con lentes grises.jpg
Belinda con chamarra.jpg
Belinda comiendo.jpg
Belinda chef.jpg
Belinda bonita.jpg
Belinda bebiendo.jpg
Belinda acostada.jpg
/
Belinda playa.jpg
Belinda subiendo al avión.jpg
Belinda puesta de sol.jpg
Belinda selfie (2).jpg
Belinda selfie.jpg
Belinda paleta.jpg
Belinda foto en espejo.jpg
Belinda museo.jpg
Belinda labios rojos.jpg
Belinda Harry Potter.jpg
Belinda foto con su gato.jpg
Belinda en Los Cabos.jpg
Belinda en el desierto.jpg
Belinda en el avión.jpg
Belinda en Disney.jpg
Belinda en bikini.jpg
Belinda en concierto.jpg
Belinda elegante.jpg
Belinda de vestido negro.jpg
Belinda despertando.jpg
Belinda con sombrero.jpg
Belinda de negro.jpg
Belinda con lentes.jpg
Belinda con lentes grises.jpg
Belinda con chamarra.jpg
Belinda comiendo.jpg
Belinda chef.jpg
Belinda bonita.jpg
Belinda bebiendo.jpg
Belinda acostada.jpg
Belinda playa.jpg
Belinda subiendo al avión.jpg
Belinda puesta de sol.jpg
Belinda selfie (2).jpg
Belinda selfie.jpg
Belinda paleta.jpg
Belinda foto en espejo.jpg
Belinda museo.jpg
Belinda labios rojos.jpg
Belinda Harry Potter.jpg
Belinda foto con su gato.jpg
Belinda en Los Cabos.jpg
Belinda en el desierto.jpg
Belinda en el avión.jpg
Belinda en Disney.jpg
Belinda en bikini.jpg
Belinda en concierto.jpg
Belinda elegante.jpg
Belinda de vestido negro.jpg
Belinda despertando.jpg
Belinda con sombrero.jpg
Belinda de negro.jpg
Belinda con lentes.jpg
Belinda con lentes grises.jpg
Belinda con chamarra.jpg
Belinda comiendo.jpg
Belinda chef.jpg
Belinda bonita.jpg
Belinda bebiendo.jpg
Belinda acostada.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado