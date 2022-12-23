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FOTOS | ¿La "gatita que le gusta el mambo" es canción plagiada? Te contamos.

La canción fue retirada de plataformas digitales hace unos días, horas después regresó, ¡pero sigue la polémica! Te contamos.

Por: Tv Azteca

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