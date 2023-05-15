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FOTOS | Capi Pérez dice que pronto se va a reproducir. ¡Ya quiere ser papá!

Nuestro querido “Capi” Pérez reveló que próximamente se reproducirá con su esposa... ¡Pronto van a ser papás! “Ya vamos a sentar cabeza”. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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