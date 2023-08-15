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FOTOS | La noticia del Capi Pérez que encendió las alarmas

El humor del presentador de televisión le “sacó el corazón” a sus seguidores. Te contamos en fotos.

Por: Maribel Velázquez

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