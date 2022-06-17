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FOTOS | Cazzu manda a la friendzone a Christian Nodal.

Hace unas semanas, se le vio a Cazzu de la mano de Christian Nodal, pero es la rapera quien niega tener algo con él a pesar de las fotos.

Por: TV Azteca

Cazzu cabello rosa.jpg
Cazzu selfie con lentes.jpg
Cazzu selfie en espejo.jpg
Cazzu tomando Fernet.jpg
J Balvin en CDMX..jpg
J Balvin gym.jpg
J Balvin filtro de Nodal.jpg
Cazzu cantando.jpg
Cazzu con gorra.jpg
Cazzu con trenzas.jpg
Cazzu en concierto.jpg
Cazzu frente al espejo.jpg
Cazzu pelo corto.jpg
J Balvin selfie rubio.jpg
J Balvin selfie.jpg
Nodal avión.jpg
Nodal balcon .jpg
Nodal blanco y negro.jpg
Nodal casa.jpg
Nodal blanco y negro (2).jpg
Nodal con copa en mano.jpg
Nodal con lentes.jpg
Nodal de blanco.jpg
Nodal fumando.jpg
Nodal Ferrari.jpg
Nodal guitarra.jpg
Nodal mascota.jpg
Nodal microfono .jpg
Nodal playa.jpg
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Cazzu cabello rosa.jpg
Cazzu selfie con lentes.jpg
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Cazzu tomando Fernet.jpg
J Balvin en CDMX..jpg
J Balvin gym.jpg
J Balvin filtro de Nodal.jpg
Cazzu cantando.jpg
Cazzu con gorra.jpg
Cazzu con trenzas.jpg
Cazzu en concierto.jpg
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