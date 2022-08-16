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FOTOS | Cazzu anda con Nodal, salió con Bad Bunny y andaba detrás de Maluma.

La rapera Cazzu no pierde el tiempo si de amor se trata. Y es que actualmente anda con Christian Nodal, ¡pero este es su historial!

Por: TV Azteca

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