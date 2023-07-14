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FOTOS | ¿Ya nació o no el bebé de Christian Nodal y Cazzu?

El rumor del nacimiento de la bebé tomó fuerza luego de que Nodal canceló una de sus presentaciones... ¿Ya nació o aún no? Te contamos los detalles en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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