  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Clara Chía también factura. ¡Esta es su fortuna desde noviazgo con Piqué!

Medios españoles aseguran que el patrimonio de Clara Chía, pareja de Piqué, está más que asegurado. ¡También factura gracias a su novio! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Pique y Clara.jpg
Pique y Clara (2).jpg
Pique selfie de noche.jpg
Pique selfie con audifonos.jpg
Pique pelón.jpg
Pique misma pose.jpg
Pique leyendo.jpg
Pique gorra del barca (3).jpg
Pique en la nieve.jpg
Pique firmando tenis.jpg
Pique con lentes y gorra.jpg
Pique con gorra.jpg
Pique camión.jpg
Pique botines.jpg
Pique Barcelona.jpg
/
Pique y Clara.jpg
Pique y Clara (2).jpg
Pique selfie de noche.jpg
Pique selfie con audifonos.jpg
Pique pelón.jpg
Pique misma pose.jpg
Pique leyendo.jpg
Pique gorra del barca (3).jpg
Pique en la nieve.jpg
Pique firmando tenis.jpg
Pique con lentes y gorra.jpg
Pique con gorra.jpg
Pique camión.jpg
Pique botines.jpg
Pique Barcelona.jpg
Pique y Clara.jpg
Pique y Clara (2).jpg
Pique selfie de noche.jpg
Pique selfie con audifonos.jpg
Pique pelón.jpg
Pique misma pose.jpg
Pique leyendo.jpg
Pique gorra del barca (3).jpg
Pique en la nieve.jpg
Pique firmando tenis.jpg
Pique con lentes y gorra.jpg
Pique con gorra.jpg
Pique camión.jpg
Pique botines.jpg
Pique Barcelona.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado