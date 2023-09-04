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FOTOS | Acusan a Clara Chía de querer parecerse a Shakira

En redes sociales aseguran que Clara Chía busca por todos los medios parecerse a Shakira. Todos los detalles en fotos.

Por: TV Azteca

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