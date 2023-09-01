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FOTOS | Clara Chía dejaría la casa del exfutbolista por una condición de Shakira

El exfutbolista ha aceptado una cláusula que dejaría a Clarita fuera de casa. Todos los detalles en fotos.

Por: TV Azteca

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