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FOTOS | ¡La "Bebeshita" sufrió un accidente! Esto fue lo que pasó.

Nuestra querida Daniela “Bebeshita” se esguinzó el tobillo este fin de semana en Venga la Alegría, te contamos lo que sucedió.

Por: TV Azteca

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