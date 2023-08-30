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FOTOS | Daniela "Bebeshita" se hace una tercera liposucción, ¡y se ve espectacular!

Daniela “Bebeshita” no descansa hasta verse perfecta, ¡y lo logró! Luego de su tercera liposucción, se ve espectacular. Te mostramos las fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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