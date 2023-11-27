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FOTOS | "Aún te quiero", de Danna Paola, ¿tiene un mensaje para Eleazar Gómez?

La canción que cauterizó las heridas de todo el viaje que ha sido la obscuridad de la cantante ha sido todo un éxito. Te contamos en fotos.

Por: Maribel Velázquez

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