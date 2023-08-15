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FOTOS | ¿Por qué Danna Paola nunca fue a la escuela?

Danna Paola nunca fue a la escuela. La cantante contó detalles de su niñez, de su profesión y de lo que no pudo hacer como niña normal. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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