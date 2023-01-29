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FOTOS | "Me encanta mi mala fama", así responde Danna Paola a quienes la critican por beber durante una semana.

La cantante no dudó en responder a quienes han puesto en tela de juicio su estabilidad.

Por: TV Azteca

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