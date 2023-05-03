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FOTOS | Danna Paola revela que fuma marihuana pues es "del deseo y la felicidad".

Danna Paola mostró lo que guarda en su bolso y generó controversia al revelar que carga “la cajita del deseo y de la felicidad”. Es decir, marihuana.

Por: Ana Patricia Pérez

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