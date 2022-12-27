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FOTOS | Esta canción desbancó a "Despacito", ¡se convirtió en la más escuchada!

Bad Bunny la sigue rompiendo, ¡una de sus canciones superó en reproducciones a “Despacito”, que era la canción más escuchada.

Por: Tv Azteca

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