A esta edad nos sentimos más infelices, según la ciencia

La búsqueda de la felicidad es una constante en la vida, pero ¿existe realmente una edad en el que somos más infelices? La ciencia se ha encargado de revelar un asombroso dato que lo comprueba.

Un fascinante estudio realizado por David G Blanchflower y Andrew J Oswald en 2008, publicado en Social Science & Medicine, revela que la alegría sigue una curiosa trayectoria a lo largo de nuestras vidas, tomando una curva en forma de "U", que alcanza su punto máximo de infelicidad en la mediana edad.

¿Cuál es la edad en la que somos más infelices?

Este fenómeno, conocido como la "curva de la felicidad en forma de U", sugiere que las personas alcanzan su nivel más alto de alegría en sus años tempranos, solo para enfrentar un declive constante a medida que envejecen, hasta llegar al punto más bajo alrededor de los 47 años.

Cabe señalar, que este fenómeno no solo fue observado en una región o cultura específica; este patrón es consistente en países de Europa del Este, América Latina y Asia, según el estudio.

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¿Por qué somos más infelices a los 47 años?

La teoría sugiere que en la mediana edad, cargamos con más responsabilidades, enfrentamos una mayor presión laboral y experimentamos una visión más realista de la vida. Estos factores, combinados con metas no alcanzadas y preocupaciones por la salud, pueden aumentar los niveles de estrés y contribuir a la sensación de infelicidad.

Luz al final del túnel

Aunque pueda parecer desalentador, al llegar a este punto de infelicidad en la mediana edad, la curva de la felicidad sugiere que hay una luz al final del túnel y podemos tomar un segundo aire.

A medida que envejecemos, comenzamos a ascender por la pendiente de la "U" y alcanzamos un segundo pico de felicidad en la vejez, según los hallazgos del Estudio de Desarrollo de Adultos de Harvard, que ha seguido a individuos y familias desde 1938.

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