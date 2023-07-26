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FOTOS | Filtran video de Eduin Caz arriba de una patrulla en Honduras

Eduin Caz se presentó junto a Grupo Firme este fin de semana en el país centroamericano, ¡y después fue visto arriba de una patrulla! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Eduin de vacaciones.jpg
Eduin en USA.jpg
Eduin flow.jpg
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Eduin caz y Daddy Yankee.jpg
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Eduin en Coachella.jpg
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Eduin Caz hablando por telefono.jpg
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Eduin Caz grammys (3).jpg
Eduin Caz fuerte.jpg
Eduin cabello rosa.jpg
Eduin Caz COMIENDO.jpg
Eduin Caz avión.jpg
Eduin bien feliz.jpg
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