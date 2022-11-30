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FOTOS | Esta es la millonaria fortuna que tiene Eiza González.

Casa espectacular, auto lujoso, outfits de diseñador. ¡Nada le han regalado a Eiza, todo se lo ha ganado! Te contamos sobre sus millones.

Por: TV Azteca

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