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FOTOS | Eiza González niega operaciones en la cara, ¡dice que es natural!

En una entrevista, un cirujano plástico reveló que una vez la actriz Eiza González le respondió negando cirugías estéticas. Te contamos en fotos lo que le dijo.

Por: Ana Patricia Pérez

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