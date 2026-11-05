El truco del orden japonés que multiplica el espacio en pisos pequeños sin tirar nada

¿Sientes que tu departamento cada vez tiene menos espacio, pero no quieres deshacerte de tus muebles ni de tus pertenencias? Existe un truco japonés que puede ayudarte a transformar tu hogar sin tener que tirar nada: aprovechar mejor cada rincón y reducir la cantidad de muebles que ocupan espacio innecesariamente. La clave está en reorganizar, elegir soluciones funcionales y dejar zonas libres para que las habitaciones se sientan más amplias, cómodas y despejadas.

De acuerdo con El Mueble, uno de los secretos de la decoración japonesa para transformar los pisos pequeños consiste en apostar por menos muebles y aprovechar mejor el espacio disponible. Esta filosofía busca evitar la saturación de las habitaciones y dar prioridad a la funcionalidad, una idea que puedes aplicar en casa sin necesidad de deshacerte de tus pertenencias.

¿En qué consiste el truco japonés para ganar espacio en casa?

La idea principal es aprovechar el espacio que ya tienes antes de pensar en comprar nuevos muebles o tirar tus objetos. Para conseguirlo, puedes reorganizar tus pertenencias, utilizar mejor los cajones, aprovechar las paredes y elegir muebles que cumplan más de una función.

Puedes ganar espacio si aplicas el truco japonés para ordenar tu casa. Puedes ganar espacio si aplicas el truco japonés para ordenar tu casa. ((Especial/Canva))

También es importante dejar espacios libres entre los muebles para evitar que las habitaciones luzcan saturadas. En la decoración japonesa, el concepto de ma se relaciona con la importancia del espacio vacío y el equilibrio entre los elementos. Por eso, no se trata de llenar cada rincón, sino de conseguir que cada objeto tenga una ubicación útil.

Una recomendación es comenzar por los lugares donde sueles acumular más cosas, como la cocina, el dormitorio y la sala. En este sentido, Clarín explica un método japonés para optimizar los cajones de la cocina, que propone acomodar platos y tazas de manera equilibrada para aprovechar mejor las superficies de almacenamiento y evitar que las piezas se muevan o se rompan.

Además, este principio puede aplicarse a otros espacios de la vivienda con pequeños cambios en la manera de guardar las cosas. Por ejemplo, puedes colocar los objetos de uso diario al alcance de la mano y aprovechar las zonas menos utilizadas de los armarios. La intención es conseguir que cada pertenencia tenga un lugar específico y que puedas encontrarla fácilmente sin ocupar más espacio del necesario.

4 trucos japoneses para aprovechar el espacio en pisos pequeños

1. Aprovecha el espacio vertical de las habitaciones

Si tienes poco espacio en el suelo, las paredes pueden convertirse en tus mejores aliadas. Puedes instalar repisas, estanterías estrechas o muebles verticales para guardar libros, accesorios, cajas y otros objetos que suelen ocupar superficies de mesas o escritorios.

La ventaja es que aprovechas zonas que normalmente quedan vacías y mantienes despejadas las áreas de circulación. También puedes utilizar organizadores colgantes para guardar artículos pequeños sin necesidad de incorporar más muebles.

2. Utiliza muebles que tengan más de una función

Una de las mejores maneras de ganar espacio sin deshacerte de tus pertenencias es elegir muebles multifuncionales. Por ejemplo, puedes utilizar una cama con cajones inferiores, una mesa plegable o un banco que tenga espacio de almacenamiento en su interior.

Este tipo de mobiliario permite aprovechar diferentes áreas de una misma habitación y evita que tengas que incorporar piezas adicionales. Además, puedes guardar ropa de cama, documentos, juguetes o accesorios que necesitas conservar, pero que no utilizas todos los días.

3. Organiza los cajones con el método japonés de almacenamiento

Si tus cajones están llenos de utensilios y vajilla, puedes aprovechar mejor su capacidad con una distribución estratégica. La propuesta consiste en agrupar los objetos por tamaño y función, acomodarlos de manera estable y evitar dejar espacios desaprovechados.

En el caso de la cocina, puedes organizar platos y tazas en conjuntos para aprovechar mejor las superficies. También puedes incorporar separadores para mantener los utensilios en su sitio y evitar que se mezclen cuando abres o cierras los cajones.

4. Deja espacios libres y evita saturar las habitaciones

Otro secreto de la organización japonesa consiste en entender que no necesitas ocupar todos los espacios disponibles para tener una casa funcional. Puedes comenzar por retirar los muebles pequeños que estorban el paso y reorganizar los elementos decorativos para conseguir una distribución más equilibrada.

Si tienes una sala pequeña, por ejemplo, puedes colocar únicamente los muebles que necesitas para descansar y convivir. Los objetos decorativos pueden agruparse en una repisa o una mesa auxiliar, en lugar de distribuirlos por todas las superficies.