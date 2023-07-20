FOTOS | Se llevaron un gran premio de la Jaula de Escape Perfecto

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La competencia se puso intensa una vez más en La Granja VIP Segunda Temporada, pues todos querían convertirse en el Granjero con el beneficio del Huevo Dorado.
El apoyo del público es muy importante en La Granja VIP y las votaciones definen el rumbo del reality, pues de esto depende quiénes son los eliminados.
Si tienes flores que están a punto de marchitarse y piensas tirarlas; no lo hagas, aquí te decimos cómo sacarle el mayor provecho para hacer decoraciones hermosas.
Carmen de León nos contó todo sobre sus inicios musicales en Venezuela y reveló de dónde se inspira para componer nuevos temas. ¡No pierdas detalle!
J Balvin y Valentina Ferrer ponen fin a su relación tras varios años juntos.
Luto en las redes sociales. Muere la tiktoker de 22 años, María Eduarda Alves dos Santos, mejor conocida como Duda Alves, “la niña que lo odia todo”. Esto se sabe.
Daniela Alexis se animó a contar sobre las cirugías estéticas que no le han salido bien, pero Mono le hizo un chiste bastante duro sobre el tema.
Si ya no sabes cómo guardar tu ropa, un par de latas podrían ser la solución definitiva para que el armario siempre esté perfectamente bien ordenado.
Las anillas de lata de refrescos y las corcholatas metálicas pueden convertirse en una entretenida manualidad infantil para crear pequeñas figuras de animales y esculturas con materiales reutilizados. Guarda este proyecto DIY.
Después de verlo conviviendo con las mismas personas que lo hicieron a un lado, Niurka evidenció su molestia con Kevyn por no ser firme en sus decisiones.
El cristal rugoso o con efecto empañado gana protagonismo en los baños por combinar privacidad, luminosidad y una estética más sofisticada. Así es la alternativa a la clásica mampara.
¿Quieres asistir al concierto del grupo Funk y Acid Jazz? Sigue leyendo y entérate de cómo puedes asistir.
Para optimizar al máximo la organización del baño, hay que aprovechar los espacios al máximo y apostar por ingeniosos métodos con la regadera y el inodoro.
El creador de contenido y su padre fueron asesinados en Guerrero lo que provocó que la Fiscalía abriera una carpeta de investigación por homicidio calificado.
Ninel Conde revela cómo sacó adelante a su hija Sofía sin el apoyo de Ari Telch, el caso del fallecimiento de la estudiante española de intercambio en la UAEM Claudia Tacoronte, mucha música mexicana y más. ¡Venga La Alegría!
Los bandos en La Granja VIP cada vez son más evidentes, por eso Kunno y Manelyk saben que deben ser muy inteligentes a la hora de nominar a sus rivales.
K-Pop Demon Hunters: 4 ideas de crochet para principiantes
El ácido cítrico puede ayudar a ablandar los depósitos minerales adheridos a la taza del baño. Esta es la manera adecuada de aplicarlo por la noche para eliminar el sarro.